ROMA-FIORE, I numeri e le curiosità del match

Nuova stagione, nuove statistiche: alla vigilia della prima di campionato ecco alcuni numeri legati alla sfida di domani sera all’Olimpico tra Roma e Fiorentina:

PRECEDENTI: L’incrocio tra giallorossi e viola è un habituèe all’esordio: si tratta infatti della decima volta che Roma e Fiorentina si trovano di fronte alla prima giornata di campionato (cinque successi per i capitolini e quattro per i toscani). In generale, quella di domani sarà il 165esimo incontro in Serie A tra le due squadre, col bilancio che sorride alla Roma (56 vittorie per i giallorossi, 60 pareggi e 48 vittorie per la Fiorentina). Se si guardano solo le sfide disputate a Roma, i padroni di casa se ne sono aggiudicate 39, a fronte di 28 pareggi e 15 vittorie dei viola.

NUMERI: La Fiorentina è reduce da quattro sconfitte consecutive contro la Roma, l’ultima lo scorso marzo (1-2 al Franchi con rete allo scadere di Diawara). I viola non pareggiano al debutto stagionale dal 2010 (da allora 6 vittorie e 4 sconfitte). Affascinante anche lo scontro fra i due allenatori: Vincenzo Italiano esordisce in campionato sulla panchina della Fiorentina dopo essersi tolto grandi soddisfazioni con lo Spezia; due anni conditi da una promozione in A ed una salvezza a tratti insperata e conclusi proprio con un pari contro la Roma (il 2-2 dello scorso 23 maggio). Il tecnico siciliano ha inoltre vinto per 3-0 nelle ultime due occasioni in cui ha debuttato su una panchina (Trapani e Spezia). Dall’altra parte grande attesa per il ritorno di Josè Mourinho, che torna in Italia dopo undici anni. Il portoghese in Italia ha una media di 2.18 punti a partita in campionato (solo Antonio Conte con 2.26 ha fatto meglio nell’epoca dei tre punti).

GLI INCROCI: In campo, fari puntati su Dusan Vlahovic e Nicolò Zaniolo: il centravanti serbo, il cui nome è stato accostato a diversi top club europei nelle ultime settimane, è il calciatore che, insieme a Cristiano Ronaldo, ha segnato più reti in A da inizio 2021 (17), ma ha perso tutte e quattro le sfide giocate contro i giallorossi. Il talento classe ’99 della Roma è invece un ex di questa partita, visto che è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, e torna a giocare una partita del campionato italiano dopo 385 giorni (l’ultima l’1 agosto 2020 contro la Juventus. Tra gli ex in campo anche Jordan Veretout, due anni, 75 presenze e 15 reti in viola prima del trasferimento a Roma. In casa Fiorentina gli ex Roma sono dietro la scrivania: sia il direttore sportivo Daniele Pradè che il direttore tecnico Nicolas Burdisso (domenica) sono stati protagonisti a Roma.