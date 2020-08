ROCCO, Su Barone in Lega: "Speravo in sede a NY"

Tra i tanti temi affrontati dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel corso della sua conferenza stampa odierna c'è stato anche il percorso che il dg viola Joe Barone ha svolto in Lega, con alcune sue proposte che non sono state accettate: "Avevo sperato di fare una sede della Lega a New York e non è stata fatta, mentre le altre leghe europee ce l'hanno. Poi c'è stata la pandemia e le cose sono cambiate. Le cose, però, devono essere uguali per tutte e mi riferisco in particolare agli arbitraggi. Tra poche settimane diremo la nostra. E poi è inaccettabile che l'Italia sia l'ultimo stato a livello di qualità di stadi: alcuni dicono che sono venuto in Italia per fare soldi con le infrastrutture. Non è vero: io voglio restituire qualcosa a Firenze, voglio far qualcosa di bello da lasciare alla città".