ROCCATI A FV, Non sarebbe difficile vendere Drago

Il mercato non è ancora iniziato, ma sono già tante le voci che si susseguono su alcuni calciatori. Non è un mistero che la Juventus insegua Federico Chiesa, ma, sulle colonne di Tuttosport, si è parlato di un possibile inserimento come contropartita da parte di Mattia Perin, portiere bianconero in prestito al Genoa, che comporterebbe quindi una cessione di Bartlomiej Dragowski. FirenzeViola.it per capirne di più ha contattato in esclusiva l'ex portiere viola, Marco Roccati: "Dragowski secondo me ha mercato e non si fa fatica a cederlo o sistemarlo nell'eventualità che si voglia darlo via. Per Perin verrebbe fatto un investimento importante, soprattutto se viene preso in maniera definitiva, anche perché ha uno stipendio che necessariamente dovrebbe ridurre. Per lui sarebbe un'opportunità visto che tornerebbe nel calcio importante da protagonista, in una società che vuole affacciarsi al vertice e che gli permetterebbe di giocarsi le sue carte per una maglia in Nazionale. Ha una prospettiva certa, è una grande idea per i viola"