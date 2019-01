Va adesso in onda "Garrisca al Vento!", trasmissione sulla Fiorentina curata da FirenzeViola.it e in onda ogni giovedì dalle 19 alle 20 su RMC Sport (guarda le frequenze in Toscana). Assieme ai loro ospiti, Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini affronteranno tutti i temi legati all'attualità viola. Clicca qui per seguire la diretta!