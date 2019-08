RITIRO, Pradè ancora a Montecatini. Barone...

Dopo il bagno di folla a Montecatini e qualche ora passata in compagnia della squadra, ieri sera Joe Barone ha lasciato la sede del mini-ritiro viola per tornare a dormire a Firenze, dove sta continuando anche la ricerca di un'abitazione dove poter stare nei lunghi soggiorni italiani. Il ds gigliato Daniele Pradè invece, si trova ancora in compagnia della squadra e di Montella e presumibilmente dovrebbe fare rientro in città nel corso della giornata.