RISULTATI UTILI, Possibilità di record col Venezia

La squadra viola sta attraversando un ottimo periodo di forma. Fino ad oggi il momento di massima continuità è stato raggiunto nel mese di dicembre quando i viola non persero per 5 partite consecutive. Adesso c'è la possibilità di migliorare questo record stagionale: la viola non perde infatti dal 2-1 di Reggio Emilia e nelle ultime 5 partite ha fatto registrare 3 vittorie, con Bologna, Empoli e Napoli, e 2 pareggi con Inter e Hellas Verona. Il confronto col Venezia rappresenta quinidi un importante traguardo momentaneo così da far registrare un nuovo record in questa postiva stagione.