RIGORI, Eliminazione dopo 16 anni: l'ultima coi Rangers

Fonte: A. Di Nardo

Dai Rangers, all'Empoli. La porta era la stessa, quella sotto la Ferrovia. La mira dei due centravanti pure. Nel 2008 Bobo Vieri, ieri Moise Kean. Sedici anni dopo, i rigori tornano a essere fatali per la Fiorentina. Che mai come nell'ultimo periodo aveva avuto nel dischetto degli undici metri un amico, almeno in termini di eliminazione diretta.

Prima della sconfitta in Coppa Italia erano infatti arrivati, a ritroso, i passaggi del turno ai playoff di Conference contro la Puskas Akademia (quest'estate, con De Gea eroico), contro il Bologna (quarti della scorsa Coppa Italia) e Parma (sempre Coppa Italia, ottavi). Tre sequenze vincenti in meno di un anno, ma se è vero che la soluzione dei rigori viene chiamata lotteria per l'alta componente aleatoria, è altrettanto vero che, come tutti gli eventi caratterizzati da un alto tasso di imprevedibilità, è soggetto alla legge dei grandi numeri. E quindi, al quarto tentativo, gli undici metri non hanno sorriso. Dopo la semifinale di Europa League del 1 maggio 2008, decisivi gli errori di Liverani e Vieri, col passaggio in finale dei Rangers (sconfitti poi dallo Zenit), gli ottavi di Coppa Italia, ecco il derby di Empoli del dicembre 2024, con un super Seghetti e Luca Ranieri (parato) e Moise Kean (alto) a condannare la Fiorentina all'uscita dalla coppa.