RICHARDSON, Il padre "Sugar" fu star della V.Bologna

In queste ore il centrocampista Amir Richardson si sta giocando la medaglia olimpica di bronzo con il suo Marocco mentre si rincorrono le voci che lo vorrebbero vicino ad indossare la maglia della Fiorentina. E l'Italia sembra nel destino di Richardson visto che il padre Micheal Ray, meglio noto come Sugar, è stato una stella del basket italiano (dopo aver giocato in NBA), con la Virtus Bologna, oltre che del Livorno e del Forlì Con il club felsineo ha vinto due volte la Coppa Italia e una Coppa delle Copp. Quando nel 2002 ha avuto il figlio Amir, ad Antibes, aveva smesso di giocare. Oltre al passaporto americano da parte di padre (che è tornato a vivere in Oklaoma) ha anche il passaporto marocchino e francese grazie alla madre franco-marocchina, Ilham Ngadi.

In un'intervista Sugar disse del figlio: "Lo ricordo da bambino giocare con una palla di spugna, lui tirava e io paravo – raccontò a Usa American Soccer -. Ho solo cercato di instillargli l’etica del lavoro, è davvero pieno di talento e se continua a lavorare duro qualsiasi cosa è nelle sue mani". Il basket invece, nonostante le orme del padre, non è mai stata un'opzione per lui.