RIBERY SI RITIRA, QUANTI RICORDI A FIRENZE! L'ABBRACCIO DEGLI EX-COMPAGNI...

Dopo 22 stagioni da professionista, 632 presenze, 151 reti e 224 assist, Franck Ribery ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Il fuoriclasse francese si porterà dietro con sé un palmares degno di nota grazie ai grandi risultati raggiunti al Bayern Monaco dove ha vinto praticamente tutto ciò che c'era in palio, tra cui 9 campionati, 6 coppe di Germania, 5 supercoppe, una coppa Uefa e soprattutto una Champions League da protagonista nella stagione 2012/2013 dove raggiunse l'apice della sua carriera posizionandosi terzo nella classifica del pallone d'oro, dietro solo ai due mostri sacri per eccellenza: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Dopo il toccante addio nel 2019 al club tedesco all'età di 36 anni con un record di 24 titoli di club in 12 anni, l'originario di Boulogne-sur-Mer decise che era ancora presto anche solo per pensare alla data del ritiro e, bisognoso di nuovi stimoli, sbarcò a Firenze facendo esplodere tutto il tifo viola. Il 21 agosto 2019 Ribery arrivò all'aeroporto di Peretola inondato da tantissimi tifosi del club gigliato, dimostrando subito grande passione e voglia di dare il massimo. Pochi giorni dopo il francese fu presentato all'Artemio Franchi in pieno stile americano, come anche già fatto in precedenza con Mario Gomez. L'arrivo del francese in terra toscana è stato architettato dal presidente Rocco Commiso,che si disse onorato di aver portato un giocatore di questa caratura alla Fiorentina.

L'avventura targata Fiorentina per Ribery iniziò appena 3 giorni dopo la firma, con il Napoli esordì al Franchi negli ultimi 12' di gioco in un pirotecnico 3-4 a favore dei partenopei, dimostrando subito colpi da campione e facendo impazzire tutto lo stadio. Per il primo gol bisogna però aspettare 28 giorni, su grande filtrante di Chiesa il numero 7 viola trafisse proprio l'attuale portiere della Fiorentina Pierluigi Gollini con un grande gol al volo di mancino. Nelle due stagioni a Firenze, le roi, ha collezionato 51 partite, 5 gol e 10 assist, raggiungendo l'apoteosi sportiva nella vittoria a San Siro per 1-3 dove fu il migliore in campo in lungo e largo e impreziosì la sua prestazione con la rete dello 0-3.

Il fuoriclasse francese è stato tra le tante anche il vincitore del premio Top Firenzeviola.it 2019/2020, trofeo assegnato annualmente dal nostro sito, combinando il voto dei lettori dopo ogni partita e quello redazionale a fine stagione, consegnato direttamente nelle mani dell'ex Bayern Monaco dai nostri inviati al Centro Sportivo Davide Astori.

Tantissimi ex ed attuali giocatori della Fiorentina hanno lasciato il proprio saluto a Ribery, tra cui Luca Toni e Igor. Il primo ha commentato il post Instagram del francese così: "Sei stato il numero uno!!! Un onore aver giocato con te, sempre nel mio cuore amico mio" , mentre il secondo gli ha dedicato una storia su Instagram: "E' stato un piacere e un sogno giocare al suo fianco, senza dubbio sarà sempre segnato nella storia del calcio. Congratulazioni per tutto e per il resto della tua vita". Oltre a loro, anche Lorenzo Venuti ha dato il suo saluto all'ex numero 7 viola : "

Grazie per tutto ciò che hai dato al mondo del calcio... hai scritto la storia di questo sport. Ti auguro il meglio e tutte le fortune del mondo per questa tua nuova avventura". Negli ultimi minuti pure il fratello di Rocco Commisso, Giuseppe , ha augurato buona fortuna per la sua nuova esperienza nello staff di Nicola.