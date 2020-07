RIBERY SEMPRE DECISIVO. CUTRONE NON SI FERMA PIU'. IACHINI CENTRA L'OBIETTIVO

TERRACCIANO - Sempre attento nelle uscite, anche con i piedi che però non sono precisissimi. Con lui in porta la Fiorentina vince tre partite di fila, dunque oltre la sicurezza porta anche bene. Un amuleto per lo scaramantico Iachini. 6,5

MILENKOVIC - Vita dura per Belotti con le lunghe leve del serbo che non gli lasciano scampo da quella parte. Sempre attento e lucido anche nei momenti in cui il Torino prova a salire di giri. Partita solidissima. 7

PEZZELLA - Gara da capitano per come guida la difesa ma anche per come dà il la all'azione, senza strafare, ma sempre con grande precisione. Commette un solo errore sul palo di Belotti che gli abbassa il giudizio di mezzo voto perché poteva essere sanguinoso. 6,5

CACERES - Primo tempo ottimo, con interventi precisi e attenti. Nella ripresa il Torino decide di non attaccare dalla sua parte e dunque conclude la partita senza fiato ma anche senza rischiare niente. 6,5

CHIESA - Primo tempo a intermittenza ma con molto buio e poca luce. La lucidità sotto porta non è roba per lui e a parte qualche buona intuizione non ha dato continuità a quanto visto nel match di Lecce. Esce con la bocca storta a causa del cambio di Iachini. 5,5 (Dal 68' VENUTI - Entra quando e dopo poco la Fiorentina raddoppia. Non ha particolari meriti ma neanche demeriti S.V.).

GHEZZAL - La posizione di interno non ne esalterà la fantasia ma sicuramente permette a Iachini di avere più qualità in un ruolo chiave. Nel secondo tempo non ha più fiato come gli succede spesso e costringe il mister alla sostituzione. 6 (Dal 68' DUNCAN - Dà fiato a un centrocampo in difficoltà. Più dinamico di Ghezzal permette alla squadra di non perdere campo quando il campo si allunga. 6).

PULGAR - Non è il metronomo che servirebbe per dare i tempi al centrocampo ma fa buona guardia davanti alla difesa. Nel traffico della ripresa si destreggia bene e i suoi corner sono cioccolatini che purtroppo nessuno coglie. 6,5

CASTROVILLI - Non è il Gaetano pre-Covid forse perché trova difficoltà a recuperare la forma atletica. Ogni tanto sparisce ma è comunque un giocatore che costringe gli avversari a seguirlo in ogni azione. 6 (Dall'88' CECCHERINI - Pochi minuti per fare ciccia in difesa S.V.).

LIROLA - Spesso si perde De Silvestri alle spalle e in alcuni momenti sembra passeggiare, poi nella ripresa ha vita più facile perché la squadra di Longo decide di attaccare per altre vie. Tra i più distratti quando basterebbe un po' di attenzione per alzare decisamente la qualità della propria partita. Nel contropiede nel finale non tira a pochi passi da Sirigu preferendo l'assist per l'errore di Vlahovic. 5,5

RIBERY - Impressionante lo scatto che lo porta all'assist per il 2-0 di Cutrone. Al 75' ha bruciato la difesa granata dopo il grave errore di Meité confermando di sapersi gestire da grande campione. Anche nel gol di Kouamé nel primo tempo ci mette lo zampino con l'assist che porta l'ivoriano al centro dell'area avversaria. Avrebbe meritato la standing ovation se solo ci fosse stato il pubblico sugli spalti. 7 (Dall'82' VLAHOVIC - Entra e sbaglia una grande occasione in contropiede. Se vuole recuperare terreno su Kouamé e Cutrone deve aggiustare la mira 5,5).

KOUAME - Una deviazione di Lyanco gli nega la gioia del primo gol in viola ma è sicuramente tra i più positivi e soprattutto si intravede il giocatore visto prima dell'infortunio. Una risorsa per il futuro che però farà comodo anche in questo finale di campionato. 6,5 (Dal 57' CUTRONE - Terzo gol nelle ultime tre partite e quarto nelle ultime sei. Ha superato la concorrenza di Vlahovic anche nel turnover e gara dopo gara si sta conquistando la fiducia e la conferma 7).

IACHINI - Il suo obiettivo era portare la Fiorentina alla salvezza e ci è riuscito. Dalla ripresa i risultati sono dalla sua parte e anche se non verrà confermato, se ne andrà tra gli applausi della sua gente. 7