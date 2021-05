RIBERY, Può rifiatare domani: spazio a Kouame

Novità in vista per ciò che riguarda la formazione viola in campo domani a Cagliari: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Franck Ribery viaggia spedito verso la panchina, nonostante sia stato convocato per la trasferta in Sardegna. Il francese non sta ancora bene dopo le botte ricevute nella sfida di sabato con la Lazio e in questi tre giorni ha lavorato molto a parte, concentrandosi soprattutto in palestra. Per l'undici iniziale in vista del delicato match salvezza di domani è dunque favorito Christian Kouame, con FR7 che dovrebbe esssre risparmiato per essere al top in vista della sfida di domenica contro il Napoli.