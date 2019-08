RIBERY-MANIA TRA MAGLIE, PRESENTAZIONE E SPERANZA CONTRO IL NAPOLI

La pioggia non spegnerà certo l'entusiasmo. Nonostante sia atteso il maltempo nel pomeriggio, stasera il Franchi è pronto ad accogliere Franck Ribery. La presentazione sarà in stile Rocco Commisso, quando il neo patron spalancò per la prima volta le porte ai tifosi per riceverne l'abbraccio in tribuna. Anche per questa sera l'intenzione è di aprire solo la tribuna ma se i tifosi dovessero essere in tanti come la dirigenza si augura, verranno aperti anche altri settori. Le prime stime parlano di 15mila tifosi attesi allo stadio e se non verrà la pioggia a sciupare tutto la serata si annuncia scoppiettante. Qualcuno ipotizza anche che sbuchi fuori Rocco Commisso dal nulla, ma l'ipotesi è quantomai azzardata visto che in città sarebbe atteso solo domani (anche Joe Barone ha parlato di un incontro Ribery-Commisso a cena con la squadra domani sera, proprio alla vigilia dell'esordio in campionato). Nulla a che vedere con i numeri per Gomez, quando al Franchi fu presentato davanti a 25mila persone. Ma era anche metà luglio con i tifosi tutti in città (molti ora invece sono in vacanza) e vogliosi di battezzare la nuova stagione. Ed anche la maglia numero 7 di Ribery va già a ruba. Sono inoltre iniziati gli allenamenti con il gruppo, dopo quelli in solitaria di ieri pomeriggio, e chissà che Montella non decida di schierarlo già contro il Napoli. La squadra di Ancelotti gioca a memoria ed ha degli esterni forti, trovarsi di fronte a Ribery potrebbe creare qualche timore in più ai partenopei. A Firenze ci sperano ed intanto i tifosi si preparano ad abbracciarlo stasera con più spensieratezza, poi sabato sarà tutta un'altra cosa: partire con il piede giusto sarebbe importante, indipendentemente però dalla presenza di Ribery.