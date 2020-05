RIBERY, È ancora a casa e si allena con il pallone

In attesa ormai di concludere il suo periodo di quarantena, Franck Ribery si allena nel giardino di casa sua, con tanto di esercizi con il pallone. L'asso francese della Fiorentina ha infatti pubblicato sul suo account ufficiale Instagram alcune immagini e video dall'allenamento pomeridiano domestico, nel quale appare in buona forma, accompagnati da una didascalia che lancia un messaggio chiaro: "Non sognare di vincere, lavora per farlo". Di seguito il post originale dai social.