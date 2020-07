RIBALTATE LE GERARCHIE

Tre gol messi a segno nel post lockdown da quando è ripreso il campionato. Questo il tabellino di marcia di Patrick Cutrone che, dopo la rete della bandiera segnata nella sconfitta col Sassuolo, ha trovato la fiducia necessaria per ribaltare le gerarchie offensive della Fiorentina.

Sacrificio e grinta le principali caratteristiche dell’attaccante che prima dello stop del campionato non era riuscito ad esprimersi ancora al meglio, a causa dell’agguerrita concorrenza e un momento di forma poco esaltante. Forse anche qualche critica ingiusta, di troppo, lo hanno condizionato. Nessun gol in campionato ma solo uno in Coppa Italia all’esordio nel suo primo spezzone in viola. Un acquisto invernale sul quale si assaporavano già le prime incertezze che adesso l'attaccante sta provando a scacciare a suon di gol.

Ora invece due le reti consecutive, uno importantissimo a tempo scaduto con l'Hellas Verona che ha permesso alla Fiorentina di preparare l'importantissima gara al Via del Mare senza quella pressione schiacciante che può entrare in gioco da una sconfitta casalinga. E poi a Lecce si è ripetuto, da vero uomo d’area di rigore, non ha perdonato la squadra di Liverani, alla prima palla gol disponibile. La sua parabola sembra essere in ascesa con Iachini che lo sta preferendo al serbo nel tridente insieme a Chiesa e Ribery. I risultati e le prestazioni sono dalla sue parte, con l’obiettivo di concludere la stagione in crescendo. Considerando che la Fiorentina ha l'obbligo di riscatto sul giocatore tra un anno, Patrick dovrà cercare di convincere, al cento per cento, la dirigenza viola ad investire su di lui una cifra considerevole.