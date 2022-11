RFS-FIORENTINA 0-3, RIVIVI IL LIVE DI FV!

FINE SECONDO TEMPO

91' - Rakels atterra Venuti nei pressi dell'area di rigore viola. Punizione per la Fiorentiuna

90' - Sono 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara

89' - Punizione per l'RFS battuta da Friesenbichler dalla sinistra che non crea problemi alla Fiorentina

86' - Buono spunto offensivo di Zurkowski che dopo una cavalcata cerca il traversone ma viene contenuto in angolo da Zaleiko

83' - Adesso qualche pasticcio difensivo della Fiorentina che sta subendo un calo di concentrazione

80' - Gol annullato al Riga! Si era immolato Ilic per tentare il tap-in dopo un tiro potentissimo dalla distanza di Deocleciano respinto da Terracciano, ma il numero diciannove è stato pescato in fuorigioco

79' - Giallo anche per Venuti dopo un fallo sulla sinistra al limite dell'area

78' - Fase di gara che sta vedendo la Fiorentina decisamente più in difficoltà rispetto all'inizio della ripresa stessa

77' - Ammonito Martinez Quarta dopo aver travolto Zaleiko, lanciato verso l'area

75' - Nuova sostituzione per la Fiorentina: entra Maleh ed esce tra gli applausi dei sostenitori gigliati Barak

74' - Il Riga reclama un penalty per un presunto fallo subito in area di rigore viola commesso da Igor, ma l'arbitro lascia correre

73' - Intanto c'è un cambio per l'RFS: fuori Saric, dentro Zaleiko

72' - Brivido per la Fiorentina! Punizione calciata da Friesenbichler che trova il colpo di testa di un compagno in area deviato miracolosamente da Terracciano 24 99

70' - Quarta spinge Vlalukin nella propria trequarti e concede una punizione insidiosa ai lettoni

67' - Igor toglie un pallone potenzialmente molto pericoloso dai piedi di Lipuscek in area di rigore deviando in angolo, tuttavia non viene assegnato il calcio di punizione ai lettoni per un fuorigioco segnalato allo stesso sloveno

65' - Occasione per Jovic! Lancio lungo a cercare proprio l'attaccante serbo che da ultimo uomo, braccato dalla difesa, prova a rincorrere la sfera ma proprio all'ultimo si fa anticipare dal portiere avversario

64' - Fase meno frenetica della partita, con le squadre evidentemente un po' stanche

61' - I lettoni provano a costruire gioco in avanti con un pallone diretto nell'area della Fiorentina, c'è però la chiusura attenta di Terzic

58' - Serie di cambi: per la Fiorentina entrano Jovic e Distefano, fuori Cabral e Ikoné; per l'RFS fuori Zjunizis e Mares, dentro Friesenbichler e Sorokins

55' - Saponara prova a far filtrare un pallone insidioso in area avversaria per Cabral, ma la difesa lettone è attenta e devia la sfera

51' - Cross di Venuti dalla destra per Ikoné che prova di controbalzo a girare verso la porta difesa da Steinbors, senza però ottenere risultati positivi

49' - Bella cavalcata di Zurkowski che serve Ikoné, il quale rientra sul mancino e conclude però oltre il secondo palo

46' - Sostituzione anche per l'RFS, che toglie Simkovic e fa entrare Emerson Santana

45' - Si riparte! Doppio cambio per la Fiorentina: entra Zurkowski, esce Bonaventura; dentro Bianco, fuori Mandragora

INIZIO SECONDO TEMPO

----------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

46' - GOOOOOOOOOLLLLL!!!!!!! SAPONARA!!!!!!! Golazo dell'ex Spezia, che ha fatto partire il destro a giro dal limite dell'area trovando l'angolino alto della porta avversaria!!! Bellissima rete dell'attaccante e 3-0 per i viola

44' - GOOOLL!!!! GOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!! CABRAL!!!!!!!! 2-0 della Fiorentina siglato dal centravanti brasiliano il quale è stato liberato da un pregevole colpo di tacco da parte di Barak! Gran bella azione da parte dei viola

42' - Ilic! Traversa sfiorata del numero diciannove! Che brivido per la Fiorentina, la quale si fa sorprendere di testa dall'attaccante lettone che prova a concretizzare una bella azione partita dai piedi di Zjuzinis

41' - Italiano non si placa malgrado il risultato che vede i viola in vantaggio. Il tecnico continua a dare indicazioni dalla panchina, soprattutto a Terzic in fase di costruzione

40' - Bonaventura scarica per Terzic che lascia partire un cross impreciso e non può risultare dunque pericoloso

38' - Fallo su Mandragora a centrocampo che viene travolto da capitan Simkovic. Punizione per la Fiorentina

34' - Venuti, oggi capitano, prova a farsi vedere in avanti scaricando per Ikoné dopo una cavalcata sulla destra: uno-due col francese e traversone del terzino che però è troppo lungo e termina al lato opposto

32' - Si fa sentire la curva dei tifosi ospitanti, nonostante un primo tempo che vede il Riga decisamente in difficoltà

29' - Intanto esce definitivamente dal rettangolo verde l'infortunato Kaspars Dubra, letteralmente incapace di appoggiare il ginocchio sinistro. Un in bocca al lupo, come è ovvio, al difensore lettone

28' - Saponara! Ikoné serve il classe '91 dentro l'area che prova la girata ma i difensori avversari non gli lasciano spazio

25' - Possesso palla prolungato da parte della Fiorentina al limite dell'area dell'RFS che termina con un destro potente di Venuti alto sopra la traversa

23' - Ikoné! Bello spunto dalla sinistra per l'ex Lille che libera il mancino concludendo di poco alto sopra la traversa

22' - Break difensivo di Igor che però non trova spazio ed è costretto a tornare indietro

20' - Barak stende il numero dieci dell'RFS, Rakels. Punizione a centrocampo per i padroni di casa

18' - Mandragora prova a servire Cabral dentro l'area, ma il brasiliano è braccato dai centrali lettoni e non trova la girata

16' - Fraseggio sulla sinistra da parte dei gigliati, Terzic tenta il traversone ma trova la deviazione avversaria. Fallo laterale per i viola

13' - Gioco fermo per via di un tocco naturalmente involontario dell'arbitro che ha di fatto deviato un passaggio della Fiorentina a centrocampo

10' - Ancora pericolosa la Fiorentina nella metà campo avversaria: dopo una incessante percussione offensiva dei viola, il solito Barak tenta una nuova incornata su cross di un ispirato Saponara, tuttavia la palla finisce alta sopra la traversa

8' - Non si ferma la compagine di Italiano e si fa vedere ancora in avanti con Ikoné che prova ad ubriacare la difesa avversaria lasciando partire un mancino insidioso verso la porta avversaria, ma Steinbors para

6' - GOOOLL!!!! GOOOOOLL!!! BARAK!!!!! Arriva il primo gol da parte della Fiorenitina su traversone di Saponara che ha trovato la deviazione vincente di testa da parte del centrocampista ex Hellas Verona! È 1-0 per i viola

5' - La squadra di Italiano gestisce la sfera nella metà campo avversaria, col baricentro quindi molto alto

4' - I viola provano ad attaccare dalla sinistra con Terzic che crossa per Barak il quale non riesce a concludere, dunque la sfera finisce a Ikoné che tenta il tiro ma la retroguardia avversaria respinge

2' - Entra dunque Peter Mares per i lettoni. Intanto la Fiorentina si appresta a battere una punizione dalla fascia destra

1' - C'è già qualche problema al ginocchio sinistro per un giocatore del Riga, segnatamente Dubra, che è costretto a lasciare il campo

0' - Si parte! Calcio d'inizio affidato all'RFS

INIZIO PRIMO TEMPO

16:29 - Foto di rito per le due squadre, che poi si dispongono in campo: ci siamo

16:28 - Bellissima "sciarpata" dei tifosi viola presenti, quasi 500, che si fanno subito sentire dal settore ospiti. Stadio che intanto continua a riempirsi di spettatori lettoni che, tra l'altro, dovrebbero colmare gli spalti quest'oggi

16:26 - Ecco che entrano in campo le squadre: RFS in tenuta blu casalinga, Fiorentina con la casacca bianca da trasferta

16:20 - Queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori delle due squadre, Viktors Morozs e Vincenzo Italiano

RFS RIGA (3-4-3): Steinbors; Stublis, Lipuscek, Dubra; Vlalukin, Zjuzins, Saric, Maksimenko; Simkovic, Ilic, Rakels

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara

16:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it dallo stadio Skonto di Riga e bentrovati alla diretta testuale di RFS-Fiorentina, gara di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 16:30