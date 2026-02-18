Dagli inviati

Jagiellonia-Fiorentina, le immagini dello Stadio municipale di Bialystok

Manca sempre meno alla partita di andata dei playoff di Conference League che la Fiorentina di Paolo Vanoli giocherà domani sera alle ore 21 in casa dello Jagiellonia, club polacco della città di Bialystok. Lo Stadio che ospiterà il match sarà lo Stadio municipale di Bialystok, struttura con una capienza di circa 22mila persone che proverà a spingere la squadra di casa contro una Fiorentina che si preannuncia molto rivisitata nei titolari, con Vanoli che ha lasciato a casa diversi big e che attuerà un ampio turnover.

Queste le immagini direttamente da Bialystok: