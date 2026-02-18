Dagli inviati
Jagiellonia-Fiorentina, le immagini dello Stadio municipale di Bialystok
Manca sempre meno alla partita di andata dei playoff di Conference League che la Fiorentina di Paolo Vanoli giocherà domani sera alle ore 21 in casa dello Jagiellonia, club polacco della città di Bialystok. Lo Stadio che ospiterà il match sarà lo Stadio municipale di Bialystok, struttura con una capienza di circa 22mila persone che proverà a spingere la squadra di casa contro una Fiorentina che si preannuncia molto rivisitata nei titolari, con Vanoli che ha lasciato a casa diversi big e che attuerà un ampio turnover.
Queste le immagini direttamente da Bialystok:
Primo Piano
Dagli inviatiFunaro: "Montata la trave che sorreggerà la nuova Fiesole. Dialogo aperto con la Fiorentina"
La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di piùdi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Copertina
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
Tommaso LoretoLa cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
