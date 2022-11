RENZI, Tifo viola ma stadi vanno fatti con soldi privati

L'ex sindaco di Firenze ed ex premier Matteo Renzi ha presentato oggi pomeriggio a Firenze il suo libro "Il mostro", che uscirà domani. Tra i temi toccati anche il rapporto con l'attuale sindaco di Firenze Nardella, quando ha tirato in ballo gli argomenti multe e stadio. Ecco le sue parole al riguardo: "Con Dario Nardella non abbiamo litigato, ho solo detto che non si fa cassa con le multe dei cittadini. Mi sembra di averlo detto quando facevo il sindaco e non ho cambiato idea. Se fai il bilancio non puoi pensare di farlo con le multe a 51 all’ora. Abbiamo detto in altre vicende che utilizzare i soldi pubblici per lo stadio è un errore, secondo me per lo stadio servono i denari privati, in questo caso della Fiorentina. Io tifo per la Fiorentina ma gli stadi nel 2022 li fanno i privati"