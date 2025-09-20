Rassegna stampa, queste le prime pagine dei quotidiani in edicola
Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina, sabato 20 settembre 2025.
La Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro direttodi Pietro Lazzerini
FirenzeViolaAndrea Ardito: "Il Como può spendere quanto vuole i viola no. Questa secondo me è la vera differenza"
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
