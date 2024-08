RASSEGNA STAMPA, Oggi niente quotidiani in edicola

FirenzeViola.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nella giornata di oggi, a causa della festività di Ferragosto, i quotidiani non sono in edicola e dunque non sarà prevista rassegna stampa per quanto riguarda il nostro sito che sarà comunque aggiornato minuto per minuto come di consueto con le notizie di mercato, la conferenza stampa della vigilia di mister Palladino e tutte le opinioni e le voci di campo che riguardano il mondo della Fiorentina.