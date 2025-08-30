Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 30 agosto 2025.
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
