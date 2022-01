Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio in edicola oggi. Ancora ampio spazio al passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus e a come la Fiorentina abbia sostituito il serbo con l'approdo in viola di Arthur Cabral. Focus poi sull'ufficialità di Gosens all'Inter e a tutti gli altri temi di calciomercato. Ecco le aperture dei giornali di oggi: