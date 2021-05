Ampio spazio ai temi legati al taglio degli stipendi per le big di Serie A sulle prime pagine dei giornali sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus poi sulla lotta Champions sempre più nel vivo a 180' dalla fine del campionato e su quella per non retrocedere, con quattro squadre ancora coinvolte e a forte rischio. Per ciò che riguarda i temi viola, spazio alle ipotesi su quelli che dovrebbero essere i temi della conferenza stampa del presidente Commisso che andrà in scena oggi alle 11. Ecco le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi: