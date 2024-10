Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Roma pronta a prendere in prestito Parisi"; "De Gea, che colpo dei viola: la classe non ha età"

La Nazione: "Che emozioni alla festa del Viola Park"; "Palladino, con il mister più punti fai e più ti riposi"

Corriere dello Sport - Stadio: "Kean in testa per XG in Serie A"

La Repubblica (FI): "Quarta e Beltran: alla ricerca del posto perduto"

Corriere Fiorentino: "I dolori del Giovane Kean: a gennaio serve un vice"