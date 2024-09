Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “De Gea si rialza, Gosens spinge: viola ridisegnata a tutto campo". "Atalanta, Contro i viola torna Kolasinac?"; "Gudmundsson, sentenza entro un mese".

La Nazione: "Bove, carattere e ambizione: «Firenze? Qui per crescere, voglio essere protagonista»"; "Da Kayode a Comuzzo Quei baby ‘violazzurri"; "Gud in aula a Reykjavik «Io non sono colpevole» E l’accusa chiede i danni".

Corriere dello Sport - Stadio: "Bove cuore viola, qui sembra la Premier"; "Commisso arriva domani per gustarsi la Fiorentina"; "ansia Gudmundsson, Palladino lo aspetta".

La Repubblica (FI): "«Io non sono colpevole» Gudmundsson in aula in Islanda"; "Bove: “Firenze il posto giusto”.

Corriere Fiorentino: "Io innocente. Domani Gudmundsson conoscerà commisso in arrivo dagli Usa". "Grinta Bove:«mi fa ridere essere chiamato giovane»