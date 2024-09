Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “6,5 al mercato della Fiorentina. Da Kean a Gud per ripartire".

La Nazione: "Tutti i rebus di Palladino".

Corriere dello Sport - Stadio: "Yes we Kean. Tre gol in 5 partite, Rocco ha il bomber".

Repubblica: "I lampi di Kean gli errori in difesa. Rivoluzione viola a due velocità".

Corriere Fiorentino: "Fiducia e gol, ecco il nuovo Kean. E Spalletti gongola".