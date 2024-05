Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Mettiamo la seconda"; "Allerta per gli ultras infiltrati di Pana e Aek"; "Sogno Italiano"; "Intervista a Nuno Gomes"

Corriere dello Sport-Stadio: “Atene sogno viola"; "La spinta del valore collettivo"; "Franchi e maxischermi, che brividi!"

La Nazione: “Eurosogno, quanti brividi. Jack, Nico, Gallo e Dodo: c’è da riscrivere la storia"

Corriere Fiorentino: “La notte della rivincita"; "Sotto il cielo di Atene"

La Repubblica (FI): “Un trofeo per unire passato e futuro"; "Fiorentina, ad Atene tutto in una notte. Sogni e rivincite in Conference"; "La sfida in 4 mosse"; "Quella notte stregata contro la Juventus da cancellare in un solo colpo"

Tuttosport: "La viola giocherà col cuore"