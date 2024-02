Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Maccabi Haifa per la Viola. E si giocherà a Budapest"; "L''anno scorso il successo con la Juve in Champions. Il pericolo è Pierrot"

La Nazione: "Critiche e futuro, lo sfogo di Rocco"; "Solidi dietro senza brillare. Ottavi, buono il Maccabi, ma ci sono delle incognite"; "Biancazzurri con la freccia. Ora è obbligatorio vincere, ma occhio ai contropiedi"; "Dalla bistecca, al sushi, alla mensa aziendale: c'è solo da far gruppo"

Corriere Fiorentino: "«Franchi coperto dopo il 2026, noi in pole position per Euro32»"; "Commisso cita Dante: «Non andrò in esilio»"; "Maccabi, insidia d'Israele"

Tuttosport: "Fortuna Fiorentina. Commisso tuona"