Rassegna stampa, i titoli e le aperture sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Gazzetta dello Sport: "Leader per l'Europa. De Gea e Gosens braccia e mente della nuova Viola".
La Nazione: "Pioli gli chiede gol e qualità. Gudmundsson, tocca a te. Il doppio ruolo può esaltarlo, Europa e Cagliari test verità".
Corriere dello Sport: "Beltran, 48 ore all'alba. Il CSKA Mosca aspetta la risposta dell'argentino. La viola in attesa".
La Repubblica (Firenze): "In Conference con il tridente".
TuttoSport: "Fiorentina e Roma, che duello per Piccoli".
Se Pioli si volta verso la panchina, chi c'è che può cambiare la partita? Pellegrini idea chic, ma ecco la verità. Servono un vice Kean (maschio alfa) e un vice Dodo. La grana ingaggi alti e i no di Beltran e Ikonedi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniBeltran rifiuta tutto, cambio strategia. Ioannidis ma anche altro: ci vuole una punta. Intanto Mandragora, poi vediamo. Torna in pole Zortea, Fortini Cagliari o Toro
Tommaso LoretoLa Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
