Rassegna stampa, i titoli e le aperture sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Leader per l'Europa. De Gea e Gosens braccia e mente della nuova Viola".

La Nazione: "Pioli gli chiede gol e qualità. Gudmundsson, tocca a te. Il doppio ruolo può esaltarlo, Europa e Cagliari test verità".

Corriere dello Sport: "Beltran, 48 ore all'alba. Il CSKA Mosca aspetta la risposta dell'argentino. La viola in attesa".

La Repubblica (Firenze): "In Conference con il tridente".

TuttoSport: "Fiorentina e Roma, che duello per Piccoli".