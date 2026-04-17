L'uomo in più da gennaio, ma il futuro di Solomon è legato anche alla condizione fisica

vedi letture

Una delle poche note liete della serata di ieri porta il nome di Manor Solomon. Il suo rientro è stato una boccata d’aria fresca per la Fiorentina, che aveva bisogno di un giocatore in grado di saltare l’uomo e che soprattutto desse brio alla fase offensiva in un periodo pieno di assenze a causa degli infortuni. In effetti così è stato: dribbling, conclusioni, accelerazioni. Solomon ha dato vivacità, praticamente da solo, a tutto l’attacco. Non un elemento da poco.

Qui l'articolo completo