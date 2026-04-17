Si riparte da Ndour: è lui la notizia buona della Conference
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Un altro gol di Cher Ndour. L'avventura in Conference League della Fiorentina si chiude con il quarto centro europeo del centrocampista classe 2004 che piano piano si sta prendendo il suo posto nello scacchiere viola. Anche ieri, entrando dalla panchina, è stato tra i più positivi e soprattutto è riuscito ad infilare in rete un gran tiro dalla distanza. Che le cose per Ndour fossero cambiate era chiaro già da qualche settimana, la partita con il Crystal Palace però ha certificato il buon momento del nativo di Brescia. Siamo a 41 partite stagionali per Ndour, condite da 6 gol: una buona seconda stagione alla Fiorentina.
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