Udinese-Fiorentina 1-0, viola sotto all'intervallo dopo un brutto primo tempo

di Lorenzo Della Giovampaola

Termina con la Fiorentina in svantaggio per 1-0, il primo tempo del match della Bluenergy Arena tra i viola l’Udinese. Non una bella prima frazione di gioco quella disputata dagli uomini di Paolo Vanoli, che dopo aver subito il goal del momentaneo 1-0 da Kabasele, arrivato sull’ennesima palla da fermo mal difesa, hanno faticato a costruire occasioni da goal importanti, se non una, quella non capitalizzata dal solito pericoloso Mandragora. Servirà sicuramente una squadra diversa nella ripresa per provare a portare a casa un risultato positivo da Udine.