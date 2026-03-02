Udinese-Fiorentina 2-0, Davis raddoppia su calcio di rigore

L'Udinese fa 2-0 contro la Fiorentina. Ai bianconeri viene concesso un calcio di rigore al 62' dopo un contrasto tra Keinan Davis e Rugani in area di rigore. Lo stesso centravanti inglese trasforma poi il penalty.