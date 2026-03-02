Udinese-Fiorentina 1-0, Kabasele porta in vantaggio i bianconeri
L'Udinese si porta in vantaggio per 1-0, in casa, contro la Fiorentina. Per i bianconeri va in gol Kabasele, che cercato su calcio d'angolo al 9' prende il tempo a Rugani e colpisce di testa sorprendendo De Gea.
