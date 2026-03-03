L'incredibile dato della Fiorentina: contro l'Udinese zero tiri in porta
C'è un dato che forse più di tutti fa strabuzzare gli occhi andando a ripescare le statistiche di Udinese-Fiorentina. E non è il 65% di possesso palla in favore dei viola in una partita persa 3-0. E neanche che gli ormai celeberrimi expected goals segnino 1,65 per i friulani e 0,66 per i viola. È il dato sui tiri in porta della Fiorentina al BlueEnergy Stadium: nonostante i 10 tentativi nella partita, nessuno - ripetiamo, nessuno - è stato verso la porta. Okoye, portiere dell'Udinese, non è stato impegnato neanche una volta in 90 minuti. Una statistica che certifica il disastro viola a Udine.
