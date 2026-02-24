"Normale ma vincente, è una Fiorentina non casuale". L'analisi di Repubblica

vedi letture

"Normali e vincenti, ora è un'altra storia". Questo il titolo con cui la Repubblica (ed. Firenze) si concentra sul successo della Fiorentina ai danni del Pisa, ottenuto ieri sera al Franchi per 1-0. Il quotidiano locale, con la firma di Giuseppe Calabrese, riparte dai meriti del tecnico Vanoli: "Un piccolo passo avanti nella consapevolezza di un gruppo che adesso gioca senza pressioni. La cura Vanoli sta funzionando e piano piano la squadra viola sta ritrovando un’idea di gioco. Oltre a una condizione fisica invidiabile visto che tutti corrono fino alla fine. Il nuovo assetto tattico ha tolto gli ultimi alibi, il mercato di gennaio ha trasformato un gruppo che aveva degli evidenti buchi d’organico. Una Fiorentina normale ma vincente".

Inoltre, il quotidiano vuole evidenziale l'aspetto di squadra, emerso a fine partita: "A proposito, era tanto che non si vedevano tutti quei sorrisi a fine partita. Giocatori sotto la curva a fare festa, e pure questa è una novità per la Fiorentina, che ha sofferto più del dovuto e adesso sta affermando la sua nuova identità. Una storia nuova, figlia del lavoro di un tecnico convinto e testardo che si è messo in discussione e ha avuto la forza (o l’intelligenza) di farsi domande continuamente, giorno dopo giorno. E di trovare anche le risposte. Non c’è niente di miracoloso nella risalita in classifica della Fiorentina, niente di casuale e questo ci fa stare un po’ più tranquilli per il futuro".