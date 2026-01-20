Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Quarto acquisto. Fabbian, ci siamo. Fiorentina, accordo totale, Sohm da Italiano".

Tuttosport: "Preso Harrison, Fabbian vicino".

La Nazione: "Arriva Fabbian, l'incursore".

La Gazzetta dello Sport: "Tra Fiorentina e Bologna scambio Fabbian-Sohm e duello per Kjaergaard".

la Repubblica (Firenze): "L’addio in streaming a Rocco Commisso funerale a New York".

Corriere Fiorentino: "Dopo il gol, l’ acquisto: Fabbian è viola Fatta peril centrocampista del Bologna (a cui andrà Sohm). È il quarto colpo".