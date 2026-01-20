Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: giornata libera
Dopo essere tornata subito ad allenarsi all'indomani della vittoria in campionato contro il Bologna, la Fiorentina oggi si prende un giorno di riposo concesso da Vanoli e dal suo staff. Da domani l'obiettivo sarà preparare la sfida contro il Cagliari in programma sabato. Negli Stati Uniti intanto è iniziata la camera ardente per Rocco Commisso che proseguirà per tutta la giornata odierna prima del funerale previsto per domani a Manhattan, New York.
