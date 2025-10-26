Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Approccio e gestione: oggi serve una squadra in versione Vienna"

Corriere Fiorentino: "Un derby per rinascere"

La Gazzetta dello Sport: "Kean cerca il bis: ora la Fiorentina ha bisogno di Moise"

La Nazione: "Viola, serve solo la vittoria"

Corriere dello Sport: "Fiorentina, il Franchi da espugnare"

Tuttosport: "Prima vittoria in A: Fiorentina, oggi ce la fai?"