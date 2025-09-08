Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Fiorentina ringiovanita e più italiana"
La Repubblica (Firenze): "Pioli, una questione di modulo. Le mille facce della Fiorentina"
Corriere Fiorentino: "Gosens: 'Champions sì, ma bisogna crescere. Il Napoli è un esame'"
La Nazione: "Fazzini jolly prenditutto, e Pioli lo "vede" titolare. Lamptey, l'ombra di Dodo"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli e Conte, maestri di tattica a confronto"
TuttoSport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
Fiorentina pronta per l’esame Napoli. Un 3-5-2 da opporre al centrocampo di conte. Hojlund e Nicolussi Caviglia verso il debutto. Questa squadra merita fiducia, aspettiamoladi Mario Tenerani
Tommaso LoretoDa Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
