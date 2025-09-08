Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina


Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Fiorentina ringiovanita e più italiana"

La Repubblica (Firenze): "Pioli, una questione di modulo. Le mille facce della Fiorentina"

Corriere Fiorentino: "Gosens: 'Champions sì, ma bisogna crescere. Il Napoli è un esame'"

La Nazione: "Fazzini jolly prenditutto, e Pioli lo "vede" titolare. Lamptey, l'ombra di Dodo"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli e Conte, maestri di tattica a confronto"

TuttoSport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina