Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Gud lo scatenato, ma Firenze trema"

La Repubblica (Firenze): "Gud, quanta paura. Si fa male in Nazionale ma rassicura: "Sto bene""

Corriere Fiorentino: "Gioie e dolori"

La Nazione: "Piccoli, il centravanti silenzioso: "Timido fuori, leone in campo. E se non segno non me lo perdono""

La Gazzetta dello Sport: "La difesa è mobile. In sei per tre posti, Pioli chiede di più"

TuttoSport: "Viola, ansia Gudmundsson"