Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Una Viola troppo modesta"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina bloccata contro il Torino: un altro pareggio"

Corriere Fiorentino: "De Gea e basta!"

Tuttosport: "Ecco Lamptey, sarà il vice Dodo"

La Nazione: "Viola spenti e senza idee: De Gea para tutto"

La Gazzetta dello Sport: "Un bel Toro si infrange su De Gea"