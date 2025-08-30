Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Nicolussi Caviglia abbraccia Firenze. Lindelof in sospeso"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, c'è Nicolussi Caviglia. Ora avanti con Lindelof e Lamptey"

Corriere Fiorentino: "Un colpo al centro"

Tuttosport: "Parla Pongracic: 'Facciamo un regalo alla Fiorentina'"

La Nazione: "Nicolussi Caviglia è viola. Caccia aperta a Lindelof"