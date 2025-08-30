Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Nicolussi Caviglia abbraccia Firenze. Lindelof in sospeso"
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, c'è Nicolussi Caviglia. Ora avanti con Lindelof e Lamptey"
Corriere Fiorentino: "Un colpo al centro"
Tuttosport: "Parla Pongracic: 'Facciamo un regalo alla Fiorentina'"
La Nazione: "Nicolussi Caviglia è viola. Caccia aperta a Lindelof"
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
Luca CalamaiQualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
