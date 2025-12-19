Quegli appelli ignorati di FV e una Fiorentina ancora senza consapevolezza

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello - vergato dal direttore Tommaso Loreto - in cui sono state ricapitolate tutte le richieste fatte dalla nostra testata alla Fiorentina che tuttavia sono rimaste inascoltate. Avevamo chiesto segnali chiari prima che la Fiorentina sprofondasse ulteriormente: un’apertura verso i tifosi, un gesto di condivisione al Viola Park, un intervento immediato in società con una figura d’esperienza. Nulla è successo. Anche l’appello alla credibilità nella gara con il Verona è caduto nel vuoto, come ha confermato il risultato del campo. Col passare delle settimane è emersa una verità scomoda: nessuno, ai vertici del club, ha messo in discussione strategie e ruoli. Commisso ha ribadito fiducia al management e tutto è rimasto immobile. Le parole del Ds, che ha raccontato la crisi come fosse un semplice spettatore, hanno mostrato quanto manchi ancora la consapevolezza della situazione reale.