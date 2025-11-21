Coreografia negata e corteo contro la Questura: il programma della Curva

In occasione della partita tra Fiorentina e Juventus in programma al Franchi, attenzione anche a ciò che accadrà nel pomeriggio per le vie che conducono allo stadio. Perché come annunciato ormai da giorni, la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta i tifosi alle 12:30 in Piazza della Libertà per manifestare il dissenso nei confronti della Questura che ha negato un'altra coreografia che i tifosi viola avevano preparato. Ma c'è di più: dopo la protesta partirà un corteo di motorini in direzione stadio, dove proseguirà la contestazione.

Ma in cosa consisteva la coregrafia negata? Lo ha svelato La Nazione, raccontando come la proposta alla questura fosse la stessa di marzo, quando poi senza autorizzazione fu esposta la scritta "Juve Merda": la Curva voleva scrivere "11 Leoni" con le bandierine. Ma la Questura ha detto no.