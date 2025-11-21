Fagioli e la voce da Roma: la Lazio lo valuta per gennaio

Tra le notizie più lette di giornata c'è stata la voce di mercato che vorrebbe Nicolò Fagioli possibile obiettivo della Lazio a gennaio. Il centrocampista della Fiorentina, secondo quanto riportato dal media Radio Laziale, sarebbe stato proposto al club di Lotito che potrà di nuovo fare calciomercato e che quindi sta valutando la situazione. Dipenderà molto da ciò che vorrà fare la Fiorentina con il proprio centrocampo nella sessione invernale.

