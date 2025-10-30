Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Viola, sempre più giù un’ora di resistenza poi l’ennesimo crollo"

Corriere Fiorentino: "Crollo viola, la scossa dov'è?"

La Gazzetta dello Sport: "L'Inter c'è, Fiorentina a fondo"

La Nazione: "Viola inesistente, buio a San Siro"; "Un gruppo in confusione"

Corriere dello Sport: "Chivu si tira Sucic, Pioli no"

Tuttosport: "Dimarco spina per i viola. Kean combatte anche da solo"