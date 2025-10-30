Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Viola, sempre più giù un’ora di resistenza poi l’ennesimo crollo"
Corriere Fiorentino: "Crollo viola, la scossa dov'è?"
La Gazzetta dello Sport: "L'Inter c'è, Fiorentina a fondo"
La Nazione: "Viola inesistente, buio a San Siro"; "Un gruppo in confusione"
Corriere dello Sport: "Chivu si tira Sucic, Pioli no"
Tuttosport: "Dimarco spina per i viola. Kean combatte anche da solo"
Disastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernaledi Luca Calamai
FirenzeViolaIn perenne ritardo, in classifica e nelle strategie. Ed è già tempo di valutare gli eventuali sostituti di Pioli
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
Pietro LazzeriniPioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
