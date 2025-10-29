Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Lo stadio nel mirino di Giuli “Verrà il momento e ci diremo tutto quanto”; "Occasione Fiorentina la sfida con l’Inter per cercare l’impresa"
Corriere Fiorentino: "Risveglio o tracollo"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli farà pochi cambiamenti. Gud e Kean favoriti in attacco"
La Nazione: "Viola dai che si può fare"; "La posizione del tecnico"
Corriere dello Sport: "Pioli cambia il finale"
Tuttosport: "Pioli insegue l'impresa"
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezzadi Pietro Lazzerini
Angelo GiorgettiI dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
