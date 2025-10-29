Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Lo stadio nel mirino di Giuli “Verrà il momento e ci diremo tutto quanto”; "Occasione Fiorentina la sfida con l’Inter per cercare l’impresa"

Corriere Fiorentino: "Risveglio o tracollo"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli farà pochi cambiamenti. Gud e Kean favoriti in attacco"

La Nazione: "Viola dai che si può fare"; "La posizione del tecnico"

Corriere dello Sport: "Pioli cambia il finale"

Tuttosport: "Pioli insegue l'impresa"