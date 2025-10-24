Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "La Fiorentina brilla in Conference: Pioli festeggia un'altra vittoria"

Corriere Fiorentino: "Valzer viennese"

La Gazzetta dello Sport: "In Europa tutta un'altra Fiorentina"

La Nazione: "La Fiorentina respira: Ndour, Dzeko  eGud per il 3-0 al Rapid"

Corriere dello Sport: "Viola, si sveglia Dzeko"

Tuttosport: "Tre squilli Fiorentina: Pioli, sospiro di sollievo"