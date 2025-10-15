Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, il futuro in sette partite"

Corriere Fiorentino: "Coppia inedita: Gudmundsson con Piccoli, senza Kean a Milano. L'attacco è in mano loro"

La Gazzetta dello Sport: "Al top con l’Islanda, anonimo a Firenze: serve il vero Albert"

La Nazione: "Nicolussi incrocia il maestro Modric: sfida stimolante"

Corriere dello Sport: "Pioli e il voto dei senatori  la Viola chiede la fiducia"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina