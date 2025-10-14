Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Kean ha lasciato la Nazionale: a rischio la presenza col Milan"
Corriere Fiorentino: "Kean si ferma: le analisi confermano nessun problema seri. Ma a Milano non ci sarà"
La Gazzetta dello Sport: "Kean in forte dubbio per la sfida col Milan: la Viola lancia Piccoli"
La Nazione: "Ostacolo Milan: Pioli contro Pioli, sfida decisiva"
Corriere dello Sport: " Kean a casa. Con il Milan però Dzeko e Piccoli"
Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
Notizie di FV
FirenzeViolaFemminile: La Fiorentina ribalta e si fa raggiungere dall’Inter; chance sprecata. Le parole di Goldoni riaprono il dibattito sui campi da gioco. Primavera sconfitta a Genova e a ridosso della zona rossa
Brivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lungadi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniPiccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
