Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Kean ha lasciato la Nazionale: a rischio la presenza col Milan"

Corriere Fiorentino: "Kean si ferma: le analisi confermano nessun problema seri. Ma a Milano non ci sarà"

La Gazzetta dello Sport: "Kean in forte dubbio per la sfida col Milan: la Viola lancia Piccoli"

La Nazione: "Ostacolo Milan: Pioli contro Pioli, sfida decisiva"

Corriere dello Sport: " Kean a casa. Con il Milan però Dzeko e Piccoli"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina